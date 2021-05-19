Memleket Partisi ilk mitingi yaptı

Sloganlarını “Ne cumhur ne millet, tek yol memleket” olarak açıklayan İnce, “İktidarına da muhalefetine de başkaldırıyoruz. İki ay sonra göreceksiniz; Allah’ın izniyle ikinci parti olacağız. İki ay sonra görürsünüz” dedi. Muharrem İnce, kürsüye birlikte çıktığı eşi Ülkü İnce’ye, “Burasını rahat zannetme. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için istersen gölgeye alalım” diye jest yaptı.

MAVİ, ATATÜRK’ÜN GÖZLERİ

Partinin nazar boncuklu logosunu açıklayan İnce, “Ana vatan, mavi vatan, gök vatan hepsi var orada. Neden renginiz mavi? Biz ilhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz, Atatürk’ten alıyoruz” diye konuştu. İnce, logonun bir şirketin ambleminden esinlendiğine dair eleştirilere karşı, “Onlarda 8 sarmal var, bizde 7. 8, 7’ye ne kadar benziyorsa o kadar benziyor” dedi. Sanatçı Emel Müftüoğlu’nun “Faka bastın” adlı pop şarkısının uyarlaması partinin şarkısı olarak tanıtıldı.

İnce’nin mesajları özetle şöyle :

“Genel başkanın görev süresi iki seçim. İki seçimde partiyi birinci parti yaptı yaptı, yapamadı evine. Milletvekili ve belediye başkanlarının ikinci dereceye kadar yakınları Parti Meclisi’ne giremez. Kota mota yok, bizde fermuar yöntemi var. Bir kadın, bir erkek; bu kadar. ‘Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı adayı olacak mısın?’ Evet olacağız. Ama bütün üyelerin önüne sandık koyacağız, üyeler belirleyecek. Tek adamı milyonlarca insandan üstün tutanlara itirazımız var. En kötü ihtimalle 2023’te seni göndereceğiz. Geleceğimizi geri alacağız. Korkak bir muhalefet var.”

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