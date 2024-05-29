Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında, savcıya mütalaa için süre verildi

Haberin Devamı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekont ve sosyal medya paylaşımlarını yaydıkları öne sürülen 15 sanık hakkında, 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, firari sanık Ethem Gürbaş hakkında çıkarılan yakalama kararının icra edilemediğini belirterek, sanıklara söz verdi. Söz alan sanıklar Seyfullah T. ile Gülsün A., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Beyanların ardından söz alan cumhuriyet savcısı, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması amacıyla hakkında yakalama emri olan firari sanık Ethem Gürbaş hakkında tefrik kararı verilmesini isteyerek, diğer sanıklar hakkındaki mütalaasını sunmak için mahkemeden süre talep etti.

Haberin Devamı

Ara kararını açıklayan hakim, firari sanık Ethem Gürbaş'ın yakalama emrinin tefrikine hükmederek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya süre verdi. Duruşma, 11 Temmuz'a ertelendi.