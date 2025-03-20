Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den İBB ve Dilek İmamoğlu'na ziyaret

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye ziyaretler sürüyor. İBB'nin Saraçhane'deki binasına giden Muharrem İnce çıkışta gazetecilere basın açıklaması yaptı. İnce, "Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bugün bu ülkede yaşayan herkes, bir günde yargının yanlış kararları sonucu ve üniversite yönetimine baskıların sonucu malımızın, mülkümüzün yüzde 10’unu 1 günde kaybettik. Hepimiz fakirleştik. AK Partili kardeşlerimin de şunu bilmesini isterim onlar da fakirleşti. Bir kişinin siyasi ikbali uğruna, rakiplerini belirleme uğruna ekonomimiz bu hale geldi. Türkiye bir bilinmeze doğru sürükleniyor. Emin olun, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarıyla, sendikalarıyla, dernekleriyle, bütün siyasi partileriyle, bütün muhalif güçleriyle buna direnmek zorundayız. Desteğim Sayın Ekrem İmamoğlu’yla olduğu için bugün ziyarete geldim. Hepinize teşekkür ediyorum sağolun." dedi.

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'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

İnce daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Bozbey, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, "Dilek İmamoğlu hanımefendiye belediye başkanlarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Ona moral vermek istedik, destek olmak istedik, koluna girmek istedik. 'Bu günler geçer.Burada sıkılacak bir durum yok, rahat ol, yanınızdayız 'dedik; paylaştık dertleştik ayrılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sürekli olarak destek olacağız. Özgür Bey ile de Sayın Genel başkanla da bugün konuştuk. Önümüzdeki hafta da Ankara'da görüşeceğiz. Desteğimiz sürecek." dedi.(DHA)