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Memleket Partisi 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda kapanma kararı aldı

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#CHP
Memleket Partisi 2nci Olağanüstü Kurultayında kapanma kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 20:11

Memleket Partisi, 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda oy çokluğuyla alınan kararla kapatıldı. Kurultayda, 277 delege oy kullanırken, 220 delege "kapatılsın", 55 delege "kapatılmasın" oyu verdi, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Memleket Partisi kurucusu ve eski Genel Başkanı Muharrem İnce, “Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez” dedi.

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Memleket Partisi, 22 Temmuz 2025 Salı günü düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay'da alınan kararla oy çokluğuyla kendilerini feshetti.

Memleket Partisi kurucusu ve eski Genel Başkanı Muharrem İnce, kurultay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır. Kiminizdeki iç burukluğunu hissetmiyor değilim. Bu partiyi hangi koşullarda, hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar çabaladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En büyük fedakarlığı bez afişleri yazan, onları köprülere asan, elinde hoparlörle gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım yapmıştır. Kendi adıma, ülkem adına size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sevgili gençler, Bütün amacımız Atatürk Türkiye'sini aydınlık yarınlara taşımaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmaktır. Ülkemizi bilimde, fende, edebiyatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmaktır. Bu hedeften zerre sapmış değiliz. Çabalarınız asla boşa gitmiş değildir. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz. Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın. Her kim hedefe inanmışsa, kolumuza girsin ve yürüsün. Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşım oldunuz" ifadelerini kullandı.

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#CHP

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