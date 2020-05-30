Memleket kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Memleket sözcüğü günlük hayatımızda sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olduğunda az çok bilinmektedir. Fakat memleket sözcüğünün eş anlamlısını öğrenme gereği duyulmadığından çok fazla bilinmez. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin kullandığı kelimeleri değil de farklı kelimeler kullanmayı istiyorsanız yazımızdan öğrenebilirsiniz. Memleket sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İşte sizler için ayrıntılarıyla derledik.
Memleket, Arapça kökenli bir sözcüktür ve dilimize Arapçadan gelmiştir. TDK ye göre memleket sözcüğünün farklı anlamları bulunmaktadır. Memleket sözcüğün bütün anlamlarıyla ilgili bir genelleme yapıldığında, eş anlamlısı olarak “ülke” sözcüğü kullanılmaktadır.
Memleket Eş Anlamlısı
Memleket sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Arapça “mlk” kökünden gelmiş ve “mamlaka”, sahip olunan şey, devlet, ülke kelimesinden alıntıdır. TDK da memleket sözcüğünün eş anlamlısı yerine farklı anlamları bulunan sözcükler kullanılmıştır. Birincisi; Bir ulusun egemenliği altında olan toprakların bütünü yani ülkedir.
İkincisi; Bir kişinin doğduğu ve büyüdüğü yer olan yurt veya şehirdir. Sonuncusu ise, üretim ve iklim nazarında yer alan bölgedir. TDK sözlüğünde yer alan anlamları göz önünde bulundurulduğunda, memleket sözcüğünün eş anlamlısı olarak ülke, yurt, şehir ve bölge sözcükleri kullanılabilir.
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