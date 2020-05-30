Memleket kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Memleket, Arapça kökenli bir sözcüktür ve dilimize Arapçadan gelmiştir. TDK ye göre memleket sözcüğünün farklı anlamları bulunmaktadır. Memleket sözcüğün bütün anlamlarıyla ilgili bir genelleme yapıldığında, eş anlamlısı olarak “ülke” sözcüğü kullanılmaktadır.

Memleket Eş Anlamlısı

Memleket sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Arapça “mlk” kökünden gelmiş ve “mamlaka”, sahip olunan şey, devlet, ülke kelimesinden alıntıdır. TDK da memleket sözcüğünün eş anlamlısı yerine farklı anlamları bulunan sözcükler kullanılmıştır. Birincisi; Bir ulusun egemenliği altında olan toprakların bütünü yani ülkedir.

İkincisi; Bir kişinin doğduğu ve büyüdüğü yer olan yurt veya şehirdir. Sonuncusu ise, üretim ve iklim nazarında yer alan bölgedir. TDK sözlüğünde yer alan anlamları göz önünde bulundurulduğunda, memleket sözcüğünün eş anlamlısı olarak ülke, yurt, şehir ve bölge sözcükleri kullanılabilir.