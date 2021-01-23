Memleket Hareketi parti için kampta

Burada bazı açıklamalarda bulunan İnce, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na parti politikalarını eleştiren mektup göndermesiyle ilgili olarak iki vekille de görüştüğünü belirterek, “Olur böyle şeyler. Rahmetli Ecevit de rahmetli İnönü’ye mektup yazmıştır. Hakaret etmemiş. Söz uçar yazı kalır. Belki gelecekte belge anlamına geçsin diye mektup yazmışlardır” diye konuştu.

‘SADECE ÜÇ VEKİL Mİ’

CHP’den 3 milletvekilinin partisine geçeceği iddialarının hatırlatılması üzerine de İnce, “Sadece üç mü?” yanıtını verdi. Muharrem İnce, partinin ismi ve logosuyla ilgili basında çıkan haberlerle ilgili ise “Onlar doğru değil. Zamanı geldiğinde bunları açıklayacağım” dedi.

‘DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

İktidarla muhalefetin birbirini beslediğini savunan İnce şöyle devam etti: “Bunlardan birisi istiyor ki ‘Ben muhalefette kalayım’, diğeri istiyor ki ‘Ben iktidarda kalayım.’ Birbirlerini besliyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz. Onun için buradayız.”