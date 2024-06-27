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Memleket alev alev

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale#Diyarbakır#Orman Yangını
Memleket alev alev
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

Yaz sıcaklarının artmasıyla beraber ülkenin her yanından orman yangınları haberleri gelmeye devam ediyor. Dün de Çanakkale’den Diyarbakır’a, Manisa’dan Tunceli’ye çok sayıda şehrimizde ciğerlerimiz yandı.

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ÇANAKKALE: Ayvacık ilçesindeki makilikte saat 16.30 sıralarında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler Assos Antik Kenti’ne de ulaştı. Ekiplerin karadan ve havadan gece boyunca sürdürdüğü müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel son anda aracı terk etmeyi başardı. Assos Örenyeri 3 gün ziyarete kapatıldı.

Memleket alev alev

 DİYARBAKIR: Bağlar ve Çınar ilçesi sınırında çıkan tarla ve anız yangını karadan ve havadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Çermik ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını da helikopter müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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 MANİSA: Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi TOKİ konutlarına yakın bölgedeki ormanda dün saat 17.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

 BALIKESİR: Altıeylül ilçesindeki kırsal alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. 6 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 1 greyder, 2 loder ve 130 personelle müdahale edilen yangın 3.5 saatte kontrol altına alındı.

Memleket alev alev

 BATMAN: Gercüş ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan anız ve örtü yangını rüzgârın da etkisiyle Mardin’in Midyat ilçesi kırsalına ulaştı. Yangın itfaiye ve TOMA araçlarıyla yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

 ELAZIĞ: Çayda Çıra Mahallesi Bağlar mevkisi ile Gümüşbağlar köyü sınırları içerisinde bulundan bölgede, dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangını ekiplerin yoğun müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1’i itfaiye personeli 5 kişi de dumandan etkilendi.

 TUNCELİ: Dün kentin 3 ayrı bölgesinde çıkan yangınlardan ikisi söndürülürken diğeri de kontrol altına alındı.

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#Çanakkale#Diyarbakır#Orman Yangını

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