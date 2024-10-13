Memişoğlu’ndan e-Nabız açıklaması

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Spekülasyonların kendisini üzdüğünü ifade eden Memişoğlu, “Çok net söylüyorum, Türkiye’nin değerlerine, Türkiye’nin sahip olduğu bu güzel işe nifak sokarak, fitne, fesat üreterek bunları küçümseyerek veya başka yönlere çekerek, lütfen güven kaybına sebebiyet vermesinler. Hiçbir verinin başka bir yere ulaşma şansı e-Nabız üzerinden yok. Bunu net söylüyorum. Bu konulara itibar edilmemesini istiyorum. Resmi kurumların bilgilendirmelerine güvenilmesini istiyorum. Ben bile bakan olarak bunu göremem” diye konuştu.