Meme kanserini atlattı anne oldu! Hayatına 'Güneş' doğdu

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Hilal Gündüz bundan yaklaşık 7 yıl önce meme kanseri tanısı aldı. Kanser olduğunda henüz 30 yaşındaydı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi olurken Prof. Dr. İsmail Çepni ve ekibi tarafından Gündüz’ün yumurtalık dokusu alındı. Kemoterapiler, tedaviler derken 5 yılın sonunda Gündüz sağlığına kavuştu. Yaklaşık 2 yıl önce “Anne olmak istiyorum” dedi. Bu kez yine Prof. Dr. İsmail Çepni, Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Öncül, Dr. Elif Akşahin ve Prof. Dr. Semih Kaleli’nin yer aldığı geniş bir ekip ile tatlı bir telaş için tedaviler başladı. Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu’nun yıllar önce alıp sakladığı yumurtalık dokusu anne adayına tekrar nakledildi.

TÜRKİYE’DEKİ İLK BEBEK

Baba Burak Gündüz (37) ile anne Hilal Gündüz’ün (37) geçen haziran ayında kucağına aldığı Güneş bebek, dünyada bugüne kadar bu şekilde doğan 200 çocuktan biri, Türkiye’de ise meme kanseri tedavisi sonrası yumurtalık dokusunun nakledilmesi ile dünyaya gelen ilk bebek oldu. Anne Hilal Gündüz, Güneş bebeğin birçok hasta için de umut aşılayan mucizevi doğuş serüvenini şöyle anlattı: “Bilime inandım, doktorlarıma güvendim. İyi birer akademisyen olmanın yanı sıra hepsi çok iyi insanlar. Ben kanser teşhisi aldıktan sonra hemen tedaviye başlamam gerekiyordu. Yumurtalıklarımı almak için vakit yoktu. O yüzden bana deneysel bir tedavi olan yumurtalık dokusunu almayı önerdiler. O dönem dünyada sadece 80 bebek bu şekilde dünyaya gelmişti. ‘Neden 81’incisi benim bebeğim olmasın?’ diye düşündüm ve denemeye karar verdim. Kanser teşhisi aldığımda 3 yıllık evliydim. Şu anda çok mutluyum.”

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KADIN KANSER HASTALARINA ÖNERİYORUZ

- Prof. Dr. İsmail Çepni, başarılı operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Yumurtalıklardan aldığımız yumurtalık parçası yerine yerleştirildi ve kendiliğinden çalışmaya başladı. Anne Hilal Gündüz, Güneş’e gebe kaldı. Türkiye’de meme kanserini atlatıp bu şekilde anne olan ilk vaka oldu. Kadınlara kanser tedavisi öncesi üreme hücrelerini bu şekilde saklama şanslarını kullanmalarını öneriyoruz. Dünyada 2004 yılından beri bu yöntemle doğan 200 bebek var.”

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Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu da şunları söyledi: “2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bu yönteme ilk başladığımızda herkes bize inandı. Bu işlem sadece Kanser hastası kadınlara değil çocuklara da uygulanabiliyor. 2 yaşında bebek hasta da var 40 yaşında kadın hasta da var. Çocuk hastalarda üreme hücreleri olgunlaşmadığı için gerek yumurtalık dokusu gerek erkek çocuklarda testisi zarar görmesin diye dondurup saklıyoruz. Yumurta dondurduğunuzda 1 ayda 5-10 yumurta alabiliyorsunuz. Ancak doku dondurduğunuzda 2 yıl normal âdet görmeye devam ediyor. Menopozdan çıkmış oluyor. Bu dokuların ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Şu an Hilal Hanım’da 2 yıldır sürüyor. Literatürde 10 yıla kadar devam eden var. Ancak olur da tekrar menopoza girerse diye 2 parça daha doku dondurduk.”