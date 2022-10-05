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Meme kanserine ücretsiz tarama

Güncelleme Tarihi:

#KETEM#Meme Kanseri#Kanser
Meme kanserine ücretsiz tarama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilen ekim ayıyla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) 40 yaşını geçmiş her kadına ücretsiz olarak mamografi çekiliyor.

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81 İLDE YAPILIYOR

Türk Kanser Derneği de farkındalık ayı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Dernek Başkanı Burak Duruman, özetle şöyle dedi: “Dünyada yeni kanser vakalarının yüzde 11.7’sini meme kanseri oluşturmaktadır. Her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanıyor. Kadınlarda görülen her 4 kanser vakasından 1’i meme kanseri ve kansere bağlı her 6 ölümden biri yine meme kanseri nedeniyle oluyor. Türk Kanser Derneği olarak tüm vatandaşların ihtiyacı olan kanser taramalarını Türkiye’nin 81 ilinde yapıyoruz. ”

Meme kanserine ücretsiz tarama

Etkinliğe katılan şarkıcı Betül Demir de 4 ay önce kendi memesinde bir kitle olduğuna dair şüphe duyarak kontrollerini yaptırdığını belirtti ve her kadını meme kontrolü yaptırmaya davet etti.

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#KETEM#Meme Kanseri#Kanser

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