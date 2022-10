Meme kanserine ücretsiz tarama

Haberin Devamı

81 İLDE YAPILIYOR

Türk Kanser Derneği de farkındalık ayı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Dernek Başkanı Burak Duruman, özetle şöyle dedi: “Dünyada yeni kanser vakalarının yüzde 11.7’sini meme kanseri oluşturmaktadır. Her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanıyor. Kadınlarda görülen her 4 kanser vakasından 1’i meme kanseri ve kansere bağlı her 6 ölümden biri yine meme kanseri nedeniyle oluyor. Türk Kanser Derneği olarak tüm vatandaşların ihtiyacı olan kanser taramalarını Türkiye’nin 81 ilinde yapıyoruz. ”

Etkinliğe katılan şarkıcı Betül Demir de 4 ay önce kendi memesinde bir kitle olduğuna dair şüphe duyarak kontrollerini yaptırdığını belirtti ve her kadını meme kontrolü yaptırmaya davet etti.