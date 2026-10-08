×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLARRESMÄ° Ä°LANLARSON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Meme kanserine dikkat Ã§ekmek iÃ§in Ä°stanbul Modern pembeye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul Modern#Meme Kanseri#Sabire Susuz
Meme kanserine dikkat Ã§ekmek iÃ§in Ä°stanbul Modern pembeye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

Ä°stanbul Modern, meme kanseri farkÄ±ndalÄ±k ayÄ± kapsamÄ±nda, sanatÄ± paylaÅŸÄ±m, dayanÄ±ÅŸma ve iyi olma hali etrafÄ±nda buluÅŸturuyor.Â

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin DevamÄ±

Meme kanseri farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n simgesi olarak gece pembe Ä±ÅŸÄ±kla aydÄ±nlatÄ±lan Ä°stanbul Modernâ€™de, kadÄ±n sanatÃ§Ä±larÄ±n yaÅŸamlarÄ±ndan ve Ã¼retimlerinden yola Ã§Ä±karak sanatÄ±n bireysel ve ortak deneyimler Ã¼zerindeki etkisini ele alan â€˜Sanattan Ä°lhamla: SarÄ±larak SaralÄ±mâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± program 11 Ekim gÃ¼nÃ¼ne kadar herkese Ã¼cretsiz olacak. Ä°stanbul Modernâ€™deki programÄ±n merkezinde Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÃ§Ä± Sabire Susuz tarafÄ±ndan pembe kurdele ile tasarlanan katÄ±lÄ±mcÄ± bir sanat deneyimi de yer alÄ±yor.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul Modern#Meme Kanseri#Sabire Susuz

BAKMADAN GEÇME!