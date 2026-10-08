Meme kanserine dikkat Ã§ekmek iÃ§in Ä°stanbul Modern pembeye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

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Meme kanseri farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n simgesi olarak gece pembe Ä±ÅŸÄ±kla aydÄ±nlatÄ±lan Ä°stanbul Modernâ€™de, kadÄ±n sanatÃ§Ä±larÄ±n yaÅŸamlarÄ±ndan ve Ã¼retimlerinden yola Ã§Ä±karak sanatÄ±n bireysel ve ortak deneyimler Ã¼zerindeki etkisini ele alan â€˜Sanattan Ä°lhamla: SarÄ±larak SaralÄ±mâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± program 11 Ekim gÃ¼nÃ¼ne kadar herkese Ã¼cretsiz olacak. Ä°stanbul Modernâ€™deki programÄ±n merkezinde Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÃ§Ä± Sabire Susuz tarafÄ±ndan pembe kurdele ile tasarlanan katÄ±lÄ±mcÄ± bir sanat deneyimi de yer alÄ±yor.

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