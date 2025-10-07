Meme kanserinde ürküten oran: 50 yaş altında 2 kat arttı

Haberin Devamı

Her iki cinsiyette tüm kanser türleri arasında en sık teşhis edilen kanser türü meme kanseri. Her ne kadar tedavisi önceki yıllara göre çok daha başarılı yapılıyor olsa da görülme sıklığının artışı korkutuyor. Hürriyet’e konuşan MEMEDER Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Beyza Özçınar, meme kanserinin gençlerde görülme sıklığının dünya genelinin iki katına yükseldiğini söyleyerek şu bilgileri verdi.

İLK SIRAYA YÜKSELDİ

“Birkaç yıl öncesine kadar akciğer kanseri, kanser vakalarında başı çekiyordu. Meme kanseri, akciğer kanserinin yerini alarak küresel kanser türleri arasında birinci sıraya yerleşti. Kadınlarda görülen kanser türlerinin dörtte birini meme kanseri oluşturuyor. Dünya genelinde son 20 yılda meme kanserine yakalananların oranı 3 kat arttı. Dünya genelinde her 8 kanser teşhisinden birini meme kanseri vakaları oluşturuyor. Asya ülkelerinde meme kanseri görülme sıklığı daha düşükken, Kuzey Avrupa ve Amerika’da yaklaşık 2 kat daha fazla meme kanseri görülüyor.

YÜZDE 20’Sİ GENÇ HASTA

Türkiye’de ise bu oran Asya ve Avrupa’nın ortalaması düzeyinde. Son yıllarda ülkemizde gençlerde meme kanseri görülme sıklığı dünya genelinin iki katına yükseldi.

Kuzey Avrupa ve Amerika’da tüm meme kanserlerinin yüzde 25’i 50 yaş altında görülürken bu oran Türkiye’de yüzde 50’ye yakın. Türkiye’de tüm meme kanserlerinin yüzde 20’si de 40 yaş altında görülmektedir. Gençlerde teşhis oranımızın geçen yıllara göre iki katına çıktığını gözlemliyoruz. Bu durum biraz endişe verici. Çünkü gençlerde hastalık agresif seyredebiliyor. Bunun altında yatan nedenlerin araştırılması gerekir.”

TEKNOLOJİ TETİKLEDİ

- Prof. Dr. Beyza Özçınar: “Günümüz şartlarında beslenme alışkanlıkları, tüketilen yiyeceklerin insan sağlığını tehlikeye atan kimyasallara maruz kalması, teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte radyasyona fazla maruz kalma gibi nedenleri sayabiliriz. İlk adet yaşının 12 yaşından önce olması, uzun yıllar hormon ilaçlarının kullanılması, hiç doğum yapmamak ve hiç emzirmemek de meme kanseri riskini artırıyor. Ancak nedenleri daha detaylı araştırılmalı.”

ERKEN TEŞHİSE ‘PEMBE’ FARKINDALIK

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında İstanbul Caddebostan Sahili’nde düzenlenen ‘pembe yürüyüş’ ile erken teşhisin önemine dikkat çekildi. “Meme Kanseri Farkındalığı için Yürüyoruz” çağrısıyla düzenlenen etkinliğe Memorial Sağlık Grubu’nun hekimleri, sağlık çalışanları ve İstanbullular katıldı. Yürüyenlere sahilden de pembe tekneler ve yelkenliler eşlik etti. Katılımcılar, Caddebostan sahilinde konumlandırılan “Ayna Karşısında 5 Dakika” meme muayenesinin önemine dikkat çeken Pembe Aynalar’a yürüdüler.

AYNA KARŞISINDA BEŞ DAKİKA

Beş yıldır yürütülen Pembe Ayna projesi, kentin en işlek noktalarına yerleştirilen aynalarla kendi kendine meme muayenesinin önemini hatırlatıyor. Proje, “Ayna Karşısında 5 Dakika” sloganıyla toplumda meme kanseri farkındalığını güçlendirmeye devam ediyor.

