Meme kanserinde obezite alarmı

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Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Hakan Mersin, şunları söyledi:

“Meme kanseri dünyada olduğu gibi Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü ve kadınlardaki kanserlerin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Güncel verilere göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Bugün de 73 kadının meme kanseri tanısı aldığı anlamına geliyor.

Tarama programlarının yaygınlaşması, yaşam süresinin uzaması ve yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle son yıllarda vaka sayısında artış eğilimi var.

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‘OBEZİTE EN BÜYÜK RİSK’

Obezite, menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 20-40 oranında artırıyor. Ayrıca obezite, günümüzde meme kanseri açısından en önemli değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Menopoz sonrasında yumurtalıkların östrojen üretimi büyük ölçüde azalır. Ancak bu dönemde yağ dokusu, östrojen üretiminin en önemli kaynaklarından biri haline gelir. Vücutta yağ oranı arttıkça östrojen düzeyi de yükselir. Özellikle hormon reseptörü pozitif meme kanserlerinde bu durum kanser gelişimini kolaylaştırabilecek bir ortam oluşturabilir. Bununla birlikte obezite yalnızca hormon düzeylerini değiştirmekle kalmaz. Fazla kilo, kronik inflamasyona, insülin direncine, insülin ve büyüme faktörlerinin artmasına ve bağışıklık sisteminde bazı değişikliklere yol açarak kanser hücrelerinin gelişmesini kolaylaştırabilecek biyolojik süreçleri tetikleyebilir. Son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma, fazla kilolu kadınlarda meme kanseri görülme sıklığının arttığını, ayrıca hastalık geliştiğinde tedavi sonuçlarının da olumsuz etkilenebileceğini ortaya koyuyor.”