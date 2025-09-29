×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Meme kanserinde ilk tarama hayat kurtarıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 07:00

İsveç’te 500 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma, meme kanserinde ilk taramayı kaçırmanın ölüm riskini yüzde 40 artırdığını ortaya koydu.

İSVEÇ’te bulunan Karolinska Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan ve British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada, 1991-2020 yılları arasında ilk mamografi randevusuna davet edilen yaklaşık 500 bin kadının verileri incelendi. 25 yıla kadar takip edilen kadınlar arasında ilk taramaya gitmeyenlerin meme kanserinden ölüm oranının, gidenlere kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğu tespit edildi. Ölüm oranı taramaya katılanlarda her 1000 kişide 7 iken, katılmayanlarda bu sayı 9.9’a yükseldi. Araştırma, ilk taramaya katılmayan kadınların sadece ileri evrede tanı alma ihtimalinin arttığını değil, aynı zamanda sonraki yıllarda yapılan düzenli kontrolleri de aksatma eğiliminde olduklarını gösterdi.

RİSKİ DÜŞÜRÜYOR

Çalışmaya bağlantılı bir başyazıyla yanıt veren ABD’li araştırmacılar, sonuçların ilk randevuya katılmanın “kısa süreli bir sağlık kontrolünden çok daha fazlası” anlamına geldiğini gösterdiğini kaydetti. Henüz bir belirti yokken yapılan ilk mamografi, kadınların farkındalığını artırıyor ve ileri evre riskini önemli ölçüde düşürüyor. Uzmanlara göre, özellikle ilk mamografi randevularına katılımın teşvik edilmesi gelecekte binlerce hayatın kurtarılmasında kilit rol oynayabiliyor.

 

 

 

