Meme kanserinde ilk tarama hayat kurtarıyor

İSVEÇ’te bulunan Karolinska Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan ve British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada, 1991-2020 yılları arasında ilk mamografi randevusuna davet edilen yaklaşık 500 bin kadının verileri incelendi. 25 yıla kadar takip edilen kadınlar arasında ilk taramaya gitmeyenlerin meme kanserinden ölüm oranının, gidenlere kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğu tespit edildi. Ölüm oranı taramaya katılanlarda her 1000 kişide 7 iken, katılmayanlarda bu sayı 9.9’a yükseldi. Araştırma, ilk taramaya katılmayan kadınların sadece ileri evrede tanı alma ihtimalinin arttığını değil, aynı zamanda sonraki yıllarda yapılan düzenli kontrolleri de aksatma eğiliminde olduklarını gösterdi.

Çalışmaya bağlantılı bir başyazıyla yanıt veren ABD’li araştırmacılar, sonuçların ilk randevuya katılmanın “kısa süreli bir sağlık kontrolünden çok daha fazlası” anlamına geldiğini gösterdiğini kaydetti. Henüz bir belirti yokken yapılan ilk mamografi, kadınların farkındalığını artırıyor ve ileri evre riskini önemli ölçüde düşürüyor. Uzmanlara göre, özellikle ilk mamografi randevularına katılımın teşvik edilmesi gelecekte binlerce hayatın kurtarılmasında kilit rol oynayabiliyor.