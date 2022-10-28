Meme kanseri anneliğine engel olamadı: Ali'sini kucakladı

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ANKARA’da yaşayan Döndü Emektar, 12 yıl önce hayatını Ömer Emektar ile birleştirdi. Çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Bir süre sonra karnındaki üç aylık bebeğini kaybetti. Bu acı olayın üzerinden henüz iki ay geçmişti ki, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda memesinde bir kitle olduğunu fark edip doktora gitti. Onu hayata bağlayan en büyük motivasyon kaynağı anne olma hayaliydi. Tedavi sürecinde kullandığı ağır ilaçlar sebebiyle hastalığı son bulana kadar “Çocuk sahibi olma fikrini bir süre ertelemelisiniz” denildi. Kemoterapi ve radyoterapinin vereceği zararlı etkilere karşı yumurtaları koruyucu tedaviler yapıldı. Dr. Berfu Demir ile tanışan çift için kişiye özel tedavi programı oluşturuldu. Müjdeli haberi alan çift, sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda oğulları Ali’yi kucakladı.

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YENİ BİR HAYATIMIZ VAR

Evlendikten 2 yıl sonra, henüz 26 yaşında insanın kanser olduğunu öğrenmesinin çok acı olduğunu belirten Döndü Emektar, “Zaman zaman umudumu yitirdim. Yaşadığım zorlukların bir gün biteceğini ve anne olacağımı biliyordum ancak yine de mücadeleyle dolu süreçler yaşadım. Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda bir kişiye bile umut olabilirsem ne mutlu bana. Oğlumuz Ali’ye kavuştuk. Her şey geride kaldı. Artık yeni bir hayat bizi bekliyor” dedi.

TEDAVİ ÖNCESİ EMBRİYON DONDURULMALI

Döndü Emektar’ın başarıyla sonuçlanan tüp bebek tedavisiyle birlikte doğumunu da gerçekleştiren Prof. Dr. Berfu Demir, süreci şöyle anlattı: “Üreme çağında kanser tedavisi öncesinde hücrelerinin ya da embriyonların dondurularak saklanması çiftlerin çocuk sahibi olmasına olanak sağlıyor. Ailemizin kanser tedavisi öncesinde üremesinin korunmasına yönelik bir tedavi süreci ne yazık ki olmamıştı. Yoğun kemoterapi ve radyoterapi sürecinin ardından yumurtalıklarının çalışıyor olması en büyük şansımızdı. Genetik ayıklama ile sağlıklı embriyonu seçtik. Amacımız tek embriyon transferi ile sağlıklı gebeliği en az transfer ile elde etmek, annemizin güvenliğini maksimumda tutmaktı. Takiben yumurtalıkların hormon üretimini destekleyerek en az ve kısa hormon tedavi süreciyle transferimizi yaptık. Minik Ali’yi annemizin kucağına sağlıklı bir şekilde teslim ettiğim için ben de en az onlar kadar mutluyum.”