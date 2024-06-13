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Memduh Paşa Yalısı'ndan çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada!

Güncelleme Tarihi:

#Memduh Paşa Yalısı#Sarıyer#İstanbul
Memduh Paşa Yalısından çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 17:04

Memduh Paşa Yalısı’nda, film sahnelerini aratmayan bir planla yapılan 130 milyon liralık soygunla ilgili gözaltı sayısı 10’a yükseldi. Öte yandan olayın planlayıcısı Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın para dolu çantayla yolda yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Polisin firardaki şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

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Olay, 9 Haziran Pazar günü, saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu’nda bulunan Memduh Paşa Yalısı’nda meydana gelmişti. İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, yaptığı planı uygulamaya koyarak arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti. Şüpheliler, kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalarak kaçmışlardı.

Memduh Paşa Yalısından çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

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Memduh Paşa Yalısından çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polisin her yerde aradığı güvenlik görevlisi şüpheli Ahmet Yıldız ve beraberindeki Serdar Canpolat'ın soygun günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Memduh Paşa Yalısından çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada

Görüntülerde, şüphelinin içi çaldığı paralarla dolu olduğu değerlendirilen bir çantayı güçlükle taşıdığı ve kaldırımdan yürüdüğü görüldü. Olayın şüphelilerinden Serdar Canpolat'ın ise taksi çevirmeye çalıştığı görüldü.

Memduh Paşa Yalısından çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada

YAKALAMAK İÇİN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Polisin gözaltına aldığı şüpheliler arasında soyguna katılanların yanı sıra kaçmalarına yardımcı olan şüphelilerin de bulunduğu öğrenildi. Polisin firari Ahmet Yıldız’ı yakalamak için operasyonları sürdürdüğü belirtildi. Soygunda çalınan paranın bir bölümünün ele geçirildiği, geri kalan paraları bulmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

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Memduh Paşa Yalısından çuval dolusu para çalan hırsızlar kamerada

 

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#Memduh Paşa Yalısı#Sarıyer#İstanbul

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