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Meltem’in katili kocası mı

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#Meltem Menteşeli#Cinayet#Aydın
Meltem’in katili kocası mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

4 çocuk annesi Meltem Menteşeli, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Eşi dahil 4 kişi gözaltında. 

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Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde önceki gün 21.00 sıralarında, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli’nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli’nin bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli’nin eşine ait olduğu öğrenildi. Jandarma, olayın ardından Menteşeli’nin eşi R. Menteşeli (40), ile T.A.. B.G. ve F.Ö.’yü gözaltına aldı. 1 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Meltem Menteşeli, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Meltem Menteşeli#Cinayet#Aydın

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