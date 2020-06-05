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Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Meltem Taylan Aydın kimdir nereli kaç yaşında?

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Meltem Taylan Aydın kimdir nereli kaç yaşında?
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Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Lisansüstü çalışmalarını ekonomi üzerine yapan Meltem Taylan Aydın, Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev aldı. Peki, Meltem Taylan Aydın kimdir ve nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Meltem Taylan Aydın, 1973 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanan Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yaptı ve 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi. Harvard Extension School’da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir.

Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018’den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın, 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

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