Meltem Şişli ifade verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 27 Ocak’ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, Şişli hakkında mobbinge maruz kaldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, Şişli’nin kendilerine, “Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur. Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere. Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız” dediğini iddia etti.

AVUKATLARIYLA GELDİ

Yeşim Meltem Şişli dün iki avukatıyla adliyeye geldi ve savcı Ömer Faruk Yıldırım’a ifade verdi. Şişli ifadesinde şöyle dedi: “Görev yaptığım süre boyunca başörtülü birçok personel ile birlikte çalıştım. Ancak hiç kimseyle din, dil, ırk, inanç, giyim, kuşam gibi hususlarda tartışmadım ve kimseyi de tartıştırmadım. Gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yaşayan bir insanım. Toplantıdan 5-6 ay sonra basında bu şekilde haberler çıkınca yönetime dilekçe vererek teftiş incelemesi talep ettim. Yani kendi kendimi ihbar ettim. Böyle bir şey yapmış olsaydım müfettiş istemezdim. Gerçekten masumum.”