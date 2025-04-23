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Meltem Bozbeyoğlu, depreme CNN Türk ekranlarında canlı yayında yakalandı

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#İstanbul#Deprem#Cnn Türk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 13:19

İstanbul'daki şiddetli depremin yaşandığı sırada Meltem Bozbeyoğlu, canlı yayındaydı. Bozbeyoğlu'nun yaşadığı panik dolu anlar dakika dakika ekranlara yansıdı.

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İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. 

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Meltem Bozbeyoğlu sarsıntının yaşandığı sırada canlı yayındaydı. Canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve 'Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım ' dediği duyuldu.

Meltem Bozbeyoğlu, depreme CNN Türk ekranlarında canlı yayında yakalandı

Gözden KaçmasınSON DAKİKA İstanbulda 6.2 büyüklüğünde şiddetli depremSON DAKİKA! İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem!Haberi görüntüle




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#İstanbul#Deprem#Cnn Türk

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