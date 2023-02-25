Meloş ve Zeno da kurtarıldı

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Daha sonra diğer blokların da yıkılmasına karar verildi. Ekipler yıkım için harekete geçti ancak sitede çok sayıda kedi olduğu yönünde ihbarlar geldi. Ekipler, dron yardımıyla da sitedeki kedileri tespit etmeye başladı. Kurtarma çalışmasına, Şırnak’ın Silopi ilçesinden gelen 2 TSK helikopteri de eşlik etti. Helikopterlerden halatla indirilen ekipler, katlarda inceleme yaptı. Önceki gün 8 kedinin kurtarıldığı sitede, dün 5 kediye daha ulaşıldı. Kedilerin ilk muayenesi Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı’nca yapıldı. Meloş isimli kedi de sahibi müzisyen Ali Atilla Sütşurup’a teslim edildi. Gözyaşları içerisinde Zeno adlı kedisine kavuşan aile kurtarma ekibine teşekkür etti.

