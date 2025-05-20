Melodili yol uygulaması ilk kez hayata geçirildi... Direksiyon başında konser

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Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21’inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, “Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor” dedi.