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Melodili yol uygulaması ilk kez hayata geçirildi... Direksiyon başında konser

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#Abdulkadir Uraloğlu#Melodili Yol Uygulaması#Nallıhan
Melodili yol uygulaması ilk kez hayata geçirildi... Direksiyon başında konser
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulamasının Türkiye’de ilk kez Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti.

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Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında oluşan titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21’inci kilometresinde yer alan Eymir köyü mevkisinde uygulamanın tamamlandığını belirtti. Uraloğlu, “Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor” dedi. 

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#Abdulkadir Uraloğlu#Melodili Yol Uygulaması#Nallıhan

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