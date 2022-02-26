Melitopol nerede? Melitopol harita üzerindeki konumu

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Melitopol, Zaporizhzhia'dan sonra oblast'ın ikinci büyük şehridir. Melitopol Raion'un idari merkezi olarak hizmet vermektedir.

Şehir, iki büyük Avrupa otoyolu E58 Viyana - Uzhhorod - Kyiv - Rostov-on-Don ve E105 Kirkenes - St. Petersburg - Moskova - Kyiv - Yalta'nın kesiştiği noktada yer almaktadır. Uluslararası öneme sahip elektrikli bir demiryolu hattı Melitopol'dan geçmektedir. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgalinden önce şehre "Kırım'a açılan kapı" deniyordu, yarımadaya giden yolcu trenlerinin %80'i şehirden geçiyordu ve yaz aylarında karayolu trafiği günde 45.000 araca ulaşıyordu.

Melitopol'un harita üzerindeki konumu şu şekilde;