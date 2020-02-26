Melisa'dan 5 gündür haber alınamıyor... 'O senin kardeşin ve daha çocuk'

Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan Şenol Çelikli (42) ile Nurcan Çelikli'nin (39), 7 çocuğundan Melisa, iddiaya göre 22 Şubat Cumartesi günü 07 SAV 47 plakalı otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Seralarda işçi olarak çalışan Çelikli çifti, henüz Kınık Yurdusev Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan kızlarının, halasının oğlu olan aynı ilçenin Gökseki Mahallesi'nde yaşayan A.Y. (21) tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

Şenol Çelikli, "Kaçıran kız kardeşimin oğlu. Bunu kesin biliyoruz. 15 yaşındaki çocuktan ev hanımı olmaz. Kızımızı asla vermeyeceğiz. Savcılığa gidiyoruz. Kaçırdığı araba bir başkasının. Cumartesi akşam kaçırdı. 5 gündür haber yok. Yeğenimize sesleniyoruz. Melisa'yı geri getir. O senin kardeşin ve daha çocuk" dedi.

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