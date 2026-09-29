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Melis Sütşurup Sandal ve babasının malvarlıklarına el konuldu

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#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup Sandal#Fon Soruşturması
Melis Sütşurup Sandal ve babasının malvarlıklarına el konuldu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 20:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “fon” soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un malvarlıklarına el konuldu. Aynı zamanda haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamımda, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

 

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#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup Sandal#Fon Soruşturması

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