Melikgazi’de tarihi yapıları özel ekip temizliyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’de Melikgazi ilçesi sınırları içindeki 600’ü aşkın Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti eserinin sprey boya ile zarar verilenleri için bakım kararı aldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapıların temizliği ve bakımı için özel ekip kurdu. Günlük tespit edilen yapılar basınçlı kuvars kumu ile temizleniyor.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde Selçuklu, Osmanlı ve Bizans döneminden han, kümbet, kilise, hamam ve çeşme olmak üzere 600 yapı bulunuyor. Bu yapılarımıza maalesef bazı kişiler sprey ve yağlı boya ile yazılar yazarak zarar verdiler. Tahrip edilen yapıların temizlemek için yaptığımız araştırma kuvars kumu ve tazyikli su ile temizleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken de kesinlikle tarihi yapının dokusuna zarar vermiyoruz. Kurduğumuz ekipleri önce ilçeyi taradık. Tarihi eserlerdeki kirliliği temizlemiş oluyoruz" diye konuştu.



Tarihi eserlerin önemine değinen Başkan Palancıoğlu, "Yoğun mesai ve para harcıyoruz. Bizim tarihi eserlere sahip çıkmamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Ne olur kimse bu eserlere zarar vermesin. Sevdiğin kişinin ismini taşlara değil kalbine yazsın" dedi.