Melih Gökçek’in savunması: ‘Gelinim zengin’

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Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındığı soruşturmada Melih Gökçek, yurtdışında tesis edilen şirketlerin ve edinilen taşınmazların finansal kaynağının gelininin yüksek sosyoekonomik düzeye sahip bir aileye mensup olmasından kaynaklandığı savunması yaptı. Gökçek ifadesinde, “Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Oğlum Ahmet Gökçek’in somut bir işi yoktur. Kendisi gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alım satımı yapmaktadır. Oğlumun ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur. Gelinim Hülya Gökçek varlıklı bir ailenin kızıdır. Kendisinin evlenmeden önce de varlığı vardı” diye konuştu.

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‘AYRICALIK YAPMADIM’

Gelini Hülya Gökçek tarafından Almanya’da kurulan HAMAG isimli şirket hakkında bilgisi bulunmadığını söyleyen Gökçek, “Çocuklarıma şirketi neden kurduklarını sorduğumda, birikimlerini değerlendirmek istediklerini ve Almanya’da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duydukları için bu şirketi kurduklarını söylediler. Yine Almanya’da bankalardan kredi alabilmek için oturum iznine başvuru yaptıklarını ifade ettiler. Almanya’da kurulan HAMAG isimli şirkete Türkiye’den para transferi yapılıp yapılmadığı ve transferlerin kaynağına ilişkin bilgim yoktur” dedi. Savcının, “Belediye başkanlığınız döneminde aile bireylerinizin yararına olacak şekilde herhangi bir kamu kaynağı aktarımı yapıldığı iddialarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?” şeklindeki sorusuna Gökçek, “Herhangi bir desteğim ya da ayrıcalığım olmamıştır” yanıtını verdi. Melih Gökçek ifadesinde ayrıca, H.U.’nun dinlenilmesini ve gazeteci Murat Ağırel hakkında yasal işlem yapılarak soruşturma açılmasını talep ettiğini belirtti.