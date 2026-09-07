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Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade için adliyede

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#Melih Gökçek#Ahmet Gökçek#Hülya Gökçek
Melih Gökçekin oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade için adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 14:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.

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Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi. 

Melih Gökçekin oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade için adliyede

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek, hakkında açılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vermişti.

Melih Gökçekin oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade için adliyede

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“BENİM ENDİŞEM YOK”

Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek, "Ben hayatımda ilk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Önümüzdeki günlerde buradan karar çıkacak. Benim endişem yok. Çünkü ben doğruları söyleyen bir insanım." dedi.

OĞLU VE GELİNİ ÇAĞRILMIŞTI

Ayrıca Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

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#Melih Gökçek#Ahmet Gökçek#Hülya Gökçek

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