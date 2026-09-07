Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade için adliyede

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Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek, hakkında açılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vermişti.

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“BENİM ENDİŞEM YOK”

Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek, "Ben hayatımda ilk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa savcılığa gelmiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Önümüzdeki günlerde buradan karar çıkacak. Benim endişem yok. Çünkü ben doğruları söyleyen bir insanım." dedi.

OĞLU VE GELİNİ ÇAĞRILMIŞTI

Ayrıca Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.