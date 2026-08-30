Melih Gökçek’e soruşturma başlatıldı

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurtdışındaki şirketlere kayıtdışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurtdışındaki şirketlere kayıtdışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.