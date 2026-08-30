Melih Gökçek’e soruşturma başlatıldı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurtdışındaki şirketlere kayıtdışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.