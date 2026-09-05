Melih gökçek ifade verdi

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GAZETECİ Murat Ağırel; Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in Almanya’da ‘Hamag’ adlı şirket üzerinden milyonlarca Euro’luk gayrimenkul yatırımı yaptığını ve Türkiye’den bu şirkete kayıtdışı yollarla milyonlarca Euro aktarıldığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında ‘yurtdışındaki şirketlere kayıtdışı para aktarıldığı’ şüphesiyle 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlattı.

SAKIZ ÇİĞNEYEREK GELDİ

Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere dün Ankara Adliyesi’ne geldi. Gökçek’in adliyeye sakız çiğneyerek girmesi dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat boyunca savcıya ifade veren Gökçek, adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada “Soruşturmanın gizliliği var. Dolayısıyla ‘Şunu söyledim, bunu söyledim’ tarzında bir şey beklemeyin. Savcılığın araştırması bitecek. Neticeyi alacağız. Televizyonlarda bol bol konuşacağız. Gökçek konuşmayan adam değildir” dedi. İlk defa ifade vermek için savcılığa gelmediğini, geçmiş iktidarlar döneminde de çok sayıda soruşturma geçirdiğini anlatan Gökçek, şunları söyledi: “Ben belediye başkanlığına ilk olarak 1994’te seçildim. 1994’ten itibaren yaklaşık 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Muhalefet partileri beni didik didik etti. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Ve bunların hepsinde ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz; SHP iktidarı, DSP iktidarı, ANAP iktidarı... Benden her şeyi sordu, sormadığı şey kalmadı.

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500 SEFER SIÇRADIM

Hani meşhur bir laf vardır; ‘Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın’ derler ama ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar…”

Gökçek, Refah Partisi ve AK Parti iktidarları döneminde de denetlendiğini belirterek “Allah’a hamdolsun, o dönemde de bir şey çıkmadı” dedi. Gökçek, Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra hakkında 25 inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti: “Bunun 21 tanesi bitti, 4 tanesinin neticesi henüz bana gelmedi. Ama 21 tanesi sonuçlandı. Mansur Yavaş, ‘Efendim ifade vermeye bile gitmedi’ diyerek yalan söylüyor.”

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OĞLU VE GELİNİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Gökçek hakkındaki soruşturmada tanık olarak çağrılması durumunda ifade vermeye gidebileceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Gökçek, “Sorma, soru almıyorum” diyerek tepki gösterdi. Gökçek, adliyeden ayrıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in şüpheli sıfatıyla pazartesi günü ifade vermek üzere hazır edileceğini duyurdu.

Melih Gökçek’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, babasının sakız çiğneyerek adliyeye gitmesine ilişkin şeker hastası olmasından dolayı sakız ve çiğneme tableti kullandığını belirtti.