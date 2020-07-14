Melek'ten kahreden haber!

Demre'nin Büyük Kum Mahallesi'nde oturan Şerife- Birdal Tokgöz çiftinin kızı Melek, 5 yıl önce beyninde görülen tümör nedeniyle ameliyat edilip, kitle temizlendi. Geçen yıl Melek'in beyninde küçük bir kitle olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden tedaviye başlandı. Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören Melek Tokgöz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Anne ve babası, "Meleğimiz uçtu" diyerek, gözyaşı döktü.

Küçük Melek'in cenazesi, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Demre Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Son üç yıldır sağlık nedeniyle okula gidemeyen Melek Tokgöz, Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisiydi. Eve gelen öğretmenler, Melek'e eğitim veriyordu.