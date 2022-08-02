Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Melek Yıldırım'ı uyurken kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı

#Adana#Kadın Cinayeti#Melek Yıldırım
Melek Yıldırımı uyurken kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü Caninin ifadesi ortaya çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı, 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ı (28) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ramazan Ünal (31) tutuklandı. Ramazan Ünal'ın, polisteki ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 1 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ünal ile tanıştı. Yıldırım ile Ünal, kısa süre sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.Ramazan Ünal, iddiaya göre, 31 Temmuz'da yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı dövüp, evden ayrıldı.

UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLADI

Yıldırım, daha sonra eve dönen Ünal'a kapıyı açmadı. Ünal, alttaki demir şebekelerden 2'nci kattaki evin balkonuna tırmanarak, 2 çocuğu ile uyuyan Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Melek Yıldırımı uyurken kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü Caninin ifadesi ortaya çıktı

Kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf etti. İhbarla adrese giden polis ekipleri, Yıldırım'ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü. Melek Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa berildi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Adanada kadın cinayeti: Uyurken kalbinden bıçakladı... Acılı baba konuştuAdana'da kadın cinayeti: Uyurken kalbinden bıçakladı... Acılı baba konuştuHaberi görüntüle

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan Ünal'ın, ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi.

Melek Yıldırımı uyurken kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü Caninin ifadesi ortaya çıktı

ACILI BABA: BİR DAHA MELEK'LER ÖLMESİN

Melek Yıldırım’ın babası Cumali Şahin, dün yaptığı açıklamada "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin. Kızım hep ondan kurtulmak istedi. Kurban Bayramı’nda da şiddet görmüştü. Eve gözleri mor şekilde geldi. O zaman uyardım. ‘Yaşamak her şeyden güzel, yapmayın böyle’ dedim. Psikolojik sorunları vardı. Aşırı kıskançlık yapıyordu. Ben bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sesleniyorum. Bu kişi gereken cezayı alsın istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder” ifadelerini kullanmıştı.

Adana'da kadın cinayeti: Uyurken kalbinden bıçakladı
daha fazla video içinAdana'da kadın cinayeti: Uyurken kalbinden bıçakladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kadın Cinayeti#Melek Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

#Johnny Depp
Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota