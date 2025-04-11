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‘Melek’ ve şeytanlar! Öldürdüler, ailesini tehdit ettiler, mezarına saldırdılar

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#Mattia Ahmet Minguzzi#MEZAR#DAVA
‘Melek’ ve şeytanlar Öldürdüler, ailesini tehdit ettiler, mezarına saldırdılar
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 07:00

Henüz 15’indeydi... Ortada hiçbir neden yokken ‘yaşıtları’ tarafından hunharca bıçaklanarak katledildi. Hukuk mücadelesi başlatan ailesine ölüm tehditleri yağdı, yetmedi duruşma öncesi mezarı tahrip edildi. Ancak Minguzzi ailesi kararlı: “Mesajı aldık, korkmuyoruz. Katiller hesap verecek...”

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Kadıköy’deki bit pazarında, 24 Ocak 2025’te İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 15 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi’nin, 16 yaşındaki B. B. ve 15 yaşındaki U. B. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye’yi derinden sarsmıştı.

‘EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN’

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede B. B. ve U. B.’nin, 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilince hem sosyal medyada hem de aile tarafından yasada düzenleme yapılması ve zanlıların en üst sınırdan cezalandırılması talepleri gündeme geldi.

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ERDOĞAN VE ÖZEL AİLEYE DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe Ofisi’nde anne ve baba ile görüştü. Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan’ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün ziyaret ettiği aileye taziyelerini iletti, yanlarında olduklarını söyledi.

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‘SİZE CEHENNEMİ YAŞATIRIZ’ TEHDİDİ

Hem siyasilerin desteği hem de ailenin bu haklı mücadelesini engellemeye çalışan birtakım odaklar harekete geçti. Sosyal medyadan tehditler yağdı. ‘Duruşmaya gelirseniz cehennemi yaşayacaksınız’ denilerek uzun namlulu silah fotoğraflarıyla aile ölümle tehdit edildi. Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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DURUŞMA SABAHI MEZARINA SALDIRI

İlk duruşma öncesi, dün 07.30 sıralarında da Mattia Ahmet Minguzzi’nin kabrine saldırı gerçekleştirildi. Olay, devriye sürdüren güvenlik görevlisi tarafından tespit edilerek emniyete bildirildi. Mezarlığa gelen emniyet görevlileri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Saldırıya ilişkin ‘mezarlıklara zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

AHMET MATTIA İÇİN BURADAYIZ

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu B. B. ve U. B., müştekiler anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi ile taraf avukatları katıldı. Duruşma nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı. Minguzzi ailesine destek için gelen çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adliye koridorlarında, “Ahmet için adalet” sloganı attı. Oyuncular Onur Tuna, Belçim Bilgin, şarkıcı Ece Seçkin de aileye destek için adliyeye geldi. Oyuncu Onur Tuna, “Ahmet için buradayız” dedi.

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DURUŞMA KAPALI YAPILDI

Saat 10.20’de başlayan duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianame okundu. Mahkeme, yargılanan çocukların yaşının küçük olması nedeniyle duruşmanın kapalı olarak görülmesine karar verdi. Bu nedenle mahkeme salonuna basın mensupları, katılma talebi sunan avukatlar ve izleyici olarak gelen vatandaşlar alınmadı. Sanıklar U. B. ve B. B.’nin savunmalarının ardından iki tanık dinlendi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Duruşmada, Minguzzi’nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mayıs 2025’e erteledi.

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TEHDİT PAYLAŞIMI YAPAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Sosyal medya hesaplarından Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren B.B. ve U.B.’yi öven ve Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesajlar paylaşan 4’ü 18 yaşından küçük 5 kişi dün yakalandı. Gözaltına alınan B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gelişmeyi kendi sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyuyla paylaştı.

MESAJI ALDIK, KORKMUYORUZ...

Duruşma sonrası açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, özetle şunları söyledi: “Tehditleri ve mezarlık saldırısını faillerin yakınları olduğu iddia edilen kişilerin yaptığı söyleniyor. Bu eylemlerin faili olan kişilere sesleniyorum. Hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama mücadelemizi kullanacağız. Faillerinin haksız tahrik, takdir indirim sebepleri uygulanmaksızın en üst hadden ceza alması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Tehditlerle, mezarı yıkarak aileyi de bizi de hiçbir şekilde korkutamazlar. Mesajı aldık. Uzun süredir alıyoruz. Bu müptezel ve ahlâksızlardan korkmuyoruz.”

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#Mattia Ahmet Minguzzi#MEZAR#DAVA

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