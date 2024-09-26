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Melek Nur Özgener cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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#Fatih#İstanbul#Cinayet
Melek Nur Özgener cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 17:34

İstanbul'un Fatih ilçesinde yılbaşı gecesi Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olan Ercan Şahin'e mahkemenin verdiği ceza belli oldu

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Fatih'te 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Ercan Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercan Şahin’in suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek Ercan’ın olayda doğrudan kasıtla hareket ettiği vurgulandı. Şüpheli Ercan Şahin’in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Melek Nur Özgener cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

"SENİ Mİ VURAYIM YOKSA SENİ Mİ"

Olay sırasında Melek Nur Özgener’in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını bu sırada o kişinin silahını çıkararak “Seni mi vurayım yoksa seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti.

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#Fatih#İstanbul#Cinayet

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