Melek İpek kimdir? Melek İpek davasını geçmişi

Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in davası bugün gerçekleşti. Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak ifade veren Melek İpek, Ramazan İpek'in, götürdüğü gölette kendisine saldırıp bekaretini bozduğunu belirterek, "Beni çok sevdiğini ve ayrılmamam için bunu yaptığını söyledi" dedi. Daha evlenmeden şiddet görmeye başladığını anlatan İpek, "Beni dövmesi için bir sebep olmuyordu. Şakalaşırken, gece rüyasında onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi. 8 yaşındaki büyük kızımı da döverdi. Ama ağlayamıyordu. Çünkü ağladığında daha çok dayak yiyordu" diye konuştu.

MELEK İPEK DAVASININ GEÇMİŞİ

Olay 7 Ocak günü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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