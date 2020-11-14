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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Melek hemşire, korona virüsten hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: Melek hemşire, korona virüsten hayatını kaybetti
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Çankırı'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Melek Erciyez (45), korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Çankırı Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşire Melek Erciyez, 4 Kasım'da korona virüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Erciyez, 10 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Erciyez, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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