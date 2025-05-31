×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Melek değildi attık gitti

Güncelleme Tarihi:

#Sedef Güler#Yavuz Güngör#Cinayet
Melek değildi attık gitti
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 07:00

Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’i öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Yavuz Güngör (55), “Sedef iyi biriydi ama melek falan da değildi. Attık gitti” dedi.

Haberin Devamı

Avcılar’da annesiyle birlikte yaşayan Sedef Güler’den 4 Haziran günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı. İddiaya göre iş görüşmesi için gittiği kafede işletme sahibi sanık Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G. ile tartışan Sedef Güler, gece ise Güngör ile Beylikdüzü’nde kaldığı eve gitti. Uyuşturucu madde satma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Güngör, alkol aldıktan sonra kendisiyle kalan Güler’in hayatını kaybetmesi sonucu arkadaşı Fırat Baykara’dan yardım isteyip cesetten kurtulma planı yaptı.

Melek değildi attık gitti


Güngör ve Baykara, cesedi halıya sarıp ellerine ve ayaklarına ağırlık bağlayarak Büyükçekmece’de denize attı. Güler’in cesedi 7 Haziran’da balıkçılar tarafından bulundu. Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

DURUŞMA ERTELENDİ

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada rahat ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken sanık Yavuz Güngör, suçsuz olduğunu öne sürerek “Psikolojisi bozuktu, ailesiyle yaşamak istemiyordu. Çok içmiştim sonra yattık. Uyandığımda vefat etmişti “Ölümünü kabullenmedim, aklımı kaybetmiştim. Zincirle bağladık bedeni, denize attık. Önce Allah’a sonra adalete güveniyorum. Ben bir şey yapmadım. Sedef iyi biriydi ama melek falan da değildi. Attık gitti” diye konuştu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ACILI ANNELER ADLİYEDE BİRLEŞTİ

Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de destek için adliyeye geldi. Gülizar Sezer’le bir araya gelen anne Yasemin Minguzzi “Anneler için buradayım. Bir sürü Sedefler, Ahmetler var. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Melek değildi attık gitti


Haberle ilgili daha fazlası:
#Sedef Güler#Yavuz Güngör#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!