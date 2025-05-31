Melek değildi attık gitti

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Avcılar’da annesiyle birlikte yaşayan Sedef Güler’den 4 Haziran günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı. İddiaya göre iş görüşmesi için gittiği kafede işletme sahibi sanık Yavuz Güngör’ün kızı H.Y.G. ile tartışan Sedef Güler, gece ise Güngör ile Beylikdüzü’nde kaldığı eve gitti. Uyuşturucu madde satma suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Güngör, alkol aldıktan sonra kendisiyle kalan Güler’in hayatını kaybetmesi sonucu arkadaşı Fırat Baykara’dan yardım isteyip cesetten kurtulma planı yaptı.





Güngör ve Baykara, cesedi halıya sarıp ellerine ve ayaklarına ağırlık bağlayarak Büyükçekmece’de denize attı. Güler’in cesedi 7 Haziran’da balıkçılar tarafından bulundu. Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada rahat ve umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken sanık Yavuz Güngör, suçsuz olduğunu öne sürerek “Psikolojisi bozuktu, ailesiyle yaşamak istemiyordu. Çok içmiştim sonra yattık. Uyandığımda vefat etmişti “Ölümünü kabullenmedim, aklımı kaybetmiştim. Zincirle bağladık bedeni, denize attık. Önce Allah’a sonra adalete güveniyorum. Ben bir şey yapmadım. Sedef iyi biriydi ama melek falan da değildi. Attık gitti” diye konuştu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ACILI ANNELER ADLİYEDE BİRLEŞTİ

Kadıköy’deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de destek için adliyeye geldi. Gülizar Sezer’le bir araya gelen anne Yasemin Minguzzi “Anneler için buradayım. Bir sürü Sedefler, Ahmetler var. Mücadeleden vazgeçmeyeceğim” dedi.



