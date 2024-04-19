Melek 4 kişiye can olacak! Kazada öldü

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Yalova - Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde 12 Nisan’da, Yalova kent merkezi yönüne giden Ziya Ö. idaresindeki motosiklet, R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş (21) yaralandı. Sürücü Ziya Ö. tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş 5 gün süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

‘BU ÇOCUK CEZASIZ KALMASIN’

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş’ın kazadan 3 gün önce 9 Nisan’da hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Melek’in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale’de organ sırası bekleyen 4 hastaya nakledilecek. Karakaş ile Ziya Ö.’nün kaza sırasında kasklarının takılı olduğu öğrenildi. Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsü tekrar adliyeye çağırıldı.

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Melek Karakaş’ın ablası Adile Karakaş (28), motosiklet sürücüsü Ziya Ö.’nün cezasız kalmamasını istedi. Acılı abla “Ziya, kardeşimle 4 gün önce kavga ettiği sırada ‘İnşallah trafik kazasında ölürüz’ demiş. Karşı tarafın ailesi bize daire vermek istedi. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Bu çocuk cezasız kalmasın” dedi.