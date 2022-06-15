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Mektepli lezzet

#Moda#Yemek#Aşçı
Mektepli lezzet

İstanbul Moda’daki restoranlara Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açtığı ‘Moda Lezzet Atölyesi’ rakip oldu. Garsonlar ve aşçıların öğrenci olduğu restoranda, özel tariflerle hazırlanan her türlü yiyecek müşteriyle buluşuyor.

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İSTANBUL Moda’da Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açtığı ‘Moda Lezzet Atölyesi’ kısa sürede kendi müdavimlerini oluşturdu. Okulun Yiyecek ve İçecek Alanı’ndan öğrencilerin aşçı ve garson olarak çalıştığı ‘Moda Lezzet Atölyesi’ndeki 7 kişilik öğrenci ekibinin şefi de okulun öğrencilerinden Tarık Gül. Geçen yıl Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen gastronomi yarışmasında altın madalya kazanan Tarık Gül, Moda Lezzet Atölyesi’nde yaptıklarını şöyle anlattı:

TARİFLERİMİZ BİZE ÖZEL

“Dersten sonra buraya geliyoruz.Tariflerimiz bize özel. İleride dünya mutfağından lezzetler de olacak. Müşterilerle de iyi anlaşıyoruz.”

Mektepli lezzet

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VEGAN MENÜ YOLDA

11’inci sınıf öğrencisi Rümeysa Ulaş da TAŞFED’in yarışmasında bronz madalya kazanmış. Ulaş, “Vegan menü hazırlamayı da düşünüyoruz” dedi.

Mektepli lezzet

3 ÇEŞİT YEMEK 45 LİRA

Okul Müdür Yardımcısı Murat Yeldan, Moda Lezzet Atölyesi’nin alanında bir ilk olduğunu söyleyerek “Çevredeki diğer restoranlara göre fiyatlarımız daha uygun. 3 çeşit yemek ortalama 45 liraya yenilebilir. Kamu personeline ve öğretmenlerimize indirim yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz çorba ve ekmek veriyoruz”dedi.

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#Moda#Yemek#Aşçı

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