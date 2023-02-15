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Meksika’dan Türkiye’ye 100 ton insani yardım

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#Meksika#Kahramanmaraş#Deprem Yardımı
Meksika’dan Türkiye’ye 100 ton insani yardım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 20:45

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika’da toplanan 100 ton insani yardım malzemesini taşıyan uçak Türkiye'ye gitmek üzere Meksika’dan havalandı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından Türkiye'ye bir destek de Meksika’dan geldi. Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye 100 ton insanı yardım yapıldığı aktarıldı. Meksika'da toplanan 100 tonluk yardım malzemelerini taşıyan uçağın, Adana Şakirpaşa Havaalanı'na ulaşmak üzere Meksika’nın Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı’ndan kalkış yaptığı bildirildi.

Meksika’dan Türkiye’ye 100 ton insani yardım

"KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE"

Meksika Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, “Kardeş ülke Türkiye'de geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen nüfusa yapılacak olan bu insani yardım, Meksika hükümeti ve ülkemizdeki Türkiye Büyükelçiliği’nin çağrısına Meksikalıların gösterdiği dayanışma yanıtıdır” sözlerine yer verildi. İnsani yardım malzemelerinin arasında çeşitli yiyecekler, battaniye, mat, çadır, fener, tıbbi malzeme, kişisel hijyen malzemeleri ve giysilerin yer aldığı belirtildi.

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İnsani yardım malzemelerinin uçağa yüklendiği sırada, Meksika Savunma Bakanlığı yetkililerinin denetim yapmak üzere havaalanına geldiği aktarılırken, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ’un da havaalanında bulunduğu açıklandı.

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#Meksika#Kahramanmaraş#Deprem Yardımı

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