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Meksika’da freni patlayan tır onlarca aracı ezdi: 44 yaralı

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#Meksika#Tır#Araç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 19:15

Meksika’da bir freni patlayan tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.

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Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.

Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.

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#Meksika#Tır#Araç

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