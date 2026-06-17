Meksika, Orta ve Güney Amerika’da görülüyordu: Oltu ilçesinde masaya kondu! 'İlk kez bu kadar büyüğünü görüyorum'

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Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken Meksika, Orta ve Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında yaşayan Caligo cinsi kelebek türünün Erzurum'un Oltu ilçesinde sıkça görüldüğü belirtiliyor.

İlk kez mayıs ayı sonlarında yağan yağmurun ardından bahçelerde görüntülenen baykuş kelebeği, son olarak da dün akşam Oltu ilçe merkezindeki çay bahçesinde bir masanın üzerindeki saksıda görüldü.

Saksıya konan kelebek, bölge halkının da dikkatini çekti. Kanatlarındaki desenleriyle ilgi odağı olan kelebeği, çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Nevin Bora, "Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.