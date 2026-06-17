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Meksika, Orta ve Güney Amerika’da görülüyordu: Oltu ilçesinde masaya kondu! 'İlk kez bu kadar büyüğünü görüyorum'

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#Baykuş Kelebek#Oltu#Kelebek Türleri
Meksika, Orta ve Güney Amerika’da görülüyordu: Oltu ilçesinde masaya kondu İlk kez bu kadar büyüğünü görüyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 11:27

Genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında yaşadığı bilinen 'baykuş kelebeği' Erzurum'un Oltu ilçesinde görüldü. Bir çay bahçesinde masadaki saksıya konan kelebek, bölge halkının ilgisini çekti.

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Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken Meksika, Orta ve Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında yaşayan Caligo cinsi kelebek türünün Erzurum'un Oltu ilçesinde sıkça görüldüğü belirtiliyor.

İlk kez mayıs ayı sonlarında yağan yağmurun ardından bahçelerde görüntülenen baykuş kelebeği, son olarak da dün akşam Oltu ilçe merkezindeki çay bahçesinde bir masanın üzerindeki saksıda görüldü.

Meksika, Orta ve Güney Amerika’da görülüyordu: Oltu ilçesinde masaya kondu İlk kez bu kadar büyüğünü görüyorum

Saksıya konan kelebek, bölge halkının da dikkatini çekti. Kanatlarındaki desenleriyle ilgi odağı olan kelebeği, çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meksika, Orta ve Güney Amerika’da görülüyordu: Oltu ilçesinde masaya kondu İlk kez bu kadar büyüğünü görüyorum

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Nevin Bora, "Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.

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#Baykuş Kelebek#Oltu#Kelebek Türleri

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