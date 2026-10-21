Mekke'den sonra Bedir Mutabakat Zaptı Anlaşması… Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün: Stratejik bir adım

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, ortak işbirliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da bugün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Katar Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından imzalanan mutabakata dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verildi.

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"Söz konusu mutabakat, askeri üretim alanında işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme konularında işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Mutabakata, dolunay anlamına gelen 'Bedir' ismi verilmiştir; zira bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askeri ve ekonomik önem taşımaktadır.

Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak işbirliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir. Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunacaktır."

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İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

GÖRGÜN: SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bedir Mutabakat Zaptı'nın Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği savunma sanayii iş birliği yaklaşımı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki uluslararası ortaklıklarını yalnızca platform ve sistem tedarikiyle sınırlı görmediğini belirten Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

“Bedir Mutabakat Zaptı'nı, ülkelerimizin savunma sanayii alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren, ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkânlarını genişleten stratejik bir iş birliği zemini olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak savunma sanayiinde benimsediğimiz yaklaşım, dost ve müttefik ülkelerimize yalnızca ürün sunmanın ötesinde; bilgi birikimimizi, mühendislik kabiliyetlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmektir.”

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“HEDEFİMİZ, ORTAK GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK”

Türk savunma sanayiinin son yıllarda ulaştığı mühendislik, tasarım, üretim ve sistem entegrasyonu kabiliyetlerinin uluslararası ortaklıklar açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Görgün, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma sanayiinde sürdürülebilir iş birliklerinin temelinde teknoloji paylaşımı, ortak geliştirme ve yerel üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi bulunuyor. Türkiye olarak hazır alım modellerinin ötesine geçen, ülkelerin kendi insan kaynağını ve sanayi altyapısını geliştiren ortaklıkları önemsiyoruz. Bedir Mutabakat Zaptı'nın da Katar, Pakistan, Endonezya ve Türkiye'nin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini somut projelere dönüştürmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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Dört ülkenin sahip olduğu sanayi altyapısı, teknik birikim ve üretim yeteneklerinin bir araya getirilmesiyle savunma sanayii ekosistemleri arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mutabakat çerçevesinde teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile modern savunma sistemlerine yönelik üretim alanlarında iş birliğinin teşvik edilmesi öngörülüyor.

“SON DÖRT YILDA 30 MİLYAR DOLARI AŞKIN SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türk savunma sanayiimiz önemli bir gelişim kaydetti. Millî ve yerli platformlarımızın sahada kendini kanıtlaması, seri üretim kabiliyetlerimizin güçlenmesi ve ihracata yönelik kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2023-2026 dönemini kapsayan son dört yılda 30 milyar doları aşkın savunma sanayii ihracatı gerçekleştirdik. Bu tutar, sektörümüzün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasına karşılık geliyor. 2025 yılında ihracatımızı yüzde 48 artırarak 10 milyar doların üzerine taşıdık. Son 12 aylık dönemde ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini aştık. Bu başarıyı, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz savunma sanayii diplomasisi faaliyetlerinin somut bir sonucu olarak görüyoruz. Bedir Mutabakat Zaptı gibi çok taraflı iş birlikleriyle ortak üretim ve teknoloji geliştirme kapasitemizi güçlendirerek savunma sanayii ihracatımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”

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“GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİİ, BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARIN TEMİNATIDIR”

Savunma sanayiinde teknolojik bağımsızlığın ve sürdürülebilir üretim altyapısının önemine dikkati çeken Görgün, Türkiye'nin uluslararası iş birliklerinde karşılıklı kazanımı ve stratejik kapasite gelişimini öncelediğini belirtti.

Görgün, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Günümüzün güvenlik ortamı, ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı sanayi ekosistemlerine sahip olmasını zorunlu kılıyor. Biz, geliştirdiğimiz teknolojileri savunma ve caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel barışa ve istikrara katkı sunan unsurlar olarak görüyoruz. Dost ve kardeş ülkelerimizle tesis ettiğimiz iş birliklerinin de bu anlayış doğrultusunda kalıcı kabiliyetler oluşturmasını hedefliyoruz.”

DÖRT ÜLKENİN KABİLİYETLERİ ORTAK HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA BULUŞACAK

Dolunay anlamına gelen “Bedir” ismiyle hayata geçirilen mutabakat, dört ülkenin birbirini tamamlayan savunma sanayii yeteneklerinin ortak bir iş birliği zemininde değerlendirilmesini esas alıyor.

Mutabakat kapsamında askerî üretimde iş birliğinin teşvik edilmesi, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi, araştırma ve geliştirme kapasitesinin artırılması ve savunma sanayii alanında ekonomik katma değer oluşturulması hedefleniyor.

Bedir Mutabakat Zaptı'nın, katılımcı ülkelerin savunma sanayii altyapılarının güçlendirilmesine, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve çok taraflı savunma iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.