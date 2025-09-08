Mekke’deki Türk işçiler grevde

Haberin Devamı

Suudi Arabistan’da, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman’ın Kabe’yi ziyaret için gittiği Mekke, dev altyapı yatırımlarıyla da gündemden düşmüyor. Suudi Arabistan hükümetinin Kabe’yi genişletme projesinin ardından başlattığı altyapı yatırımları ve lüks otel yapımları hız kesmeden devam ederken, birçok projede Türk işçiler görev yapıyor. Mekke kentinde yapımı süren dev altyapı projelerinden biri olan “Masar 1 – Masar Package B” kapsamında çalışan yaklaşık 150 Türk işçi, 11 aydır maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grevde. Grev, 60 günü aşkın süredir devam ediyor.

Haberin Devamı

Yaklaşık 26 milyar dolarlık dev projeyi üstlenen firma Saudi Arabian Baytur. İşin finansmanını UMM Al Qura sağlıyor. Projenin işvereni ise Suudi Arabistan’ın finans kuruluşlarından biri olan Alinma Bank.

2022’den bu yana şantiyede görev yapan Türk işçiler, önceki gün Mekke’de yaptıkları basın açıklamasıyla seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Basın açıklamasında “Bir süre daha çalışırsak ödemelerin yapılacağını söylediler ve biz çalışmaya devam ettikçe alacaklarımız birikti, verilen sözler yerine getirilmedi. Şirket yetkililerinden biri greve devam etmemiz durumunda yemeğimizi, elektriğimizi kesmekle tehdit etti. Sesimizi duyurmak istiyoruz” denildi.