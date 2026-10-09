Mekke Savunma İttifakı... MSB: Kurumsallaşma adımları atılıyor

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MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısını 100’üncü kuruluş yıl dönümünü

kutlayan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Tersanesi Komutanlığı’nda düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Tersanesi Komutanlığı’nın temellerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda, 1’inci Dünya Savaşı’nda mayın hasarı alan Yavuz Zırhlısı’nın onarımı amacıyla inşa edilen Havuz-1 ile temellerinin atıldığını söyledi.

DENİZHAN-76’NIN 9’UNCUSU

Yerli savunma sanayinin ürettiği araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güç ve etkinliğini artırma çalışmalarına devam etiklerini kaydeden Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif miktarda; milli piyade tüfeği MPT-76 MH, 120 milimetre havan tahrip mühimmatı, 155 milimetre beton delici topçu tapası, 2.75 inç roket motoru ile savunma sanayisi paydaşlarımıza çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir. Yine MKE tarafından milli deniz topumuz Denizhan-76’nın 9’uncusu, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11’inci gemiye entegre edilmek üzere teslim edilmiştir” dedi.

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MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Daha sonra MSB’den çeşitli konularda açıklama yapıldı. Açıklamada Mekke Savunma İttifakı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin şu bilgiler yer aldı: “Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Diğer siyasi, idari, askeri ve savunma sanayi mekanizmalarına ilişkin çalışmaların, tarafların mutabakatı ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.”