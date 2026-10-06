Mekke İttifakı’ndan Suudi Arabistan kararı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun yer aldığı heyet, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. İttifakın, Suudi Arabistan’a yönelik artan Husi saldırılarına nasıl yanıt vermesinin görüşüldüğü toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride Pakistan’lı Korgeneral Nauman Mahmood’un ittifakın Genel Sekreteri atandığı belirtilerek şunlara yer verildi:

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‘BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ’

“Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.”

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Bakan Fidan yaptığı açıklamada “Bugün kurumsallaşmayla ilgili konularımız vardı. Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir, sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir, bütün boyutlarıyla görüştük” dedi.

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