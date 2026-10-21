Mekke Anlaşması Meclis’te

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Meclis’e sunulan anlaşmada dikkat çeken unsurlar şöyle:

TARAFLARDAN BİRİNE YAPILAN SALDIRI

m Taraflardan herhangi birine yönelik dış kaynaklı bir silahlı saldırı tüm “taraflara” yönelik bir saldırı kabul edilecek. Taraflardan birinin başka bir ülke veya ülke grubu tarafından silahlı saldırıya veya askeri saldırganlığa uğraması halinde, taraflar saldırıya uğrayan tarafa birbirlerine sağlayabilecekleri karşılıklı yardım imkânlarının tamamını kullanarak derhal yardım edecek. Bu amaçla taraflar, BM Şartı’nın 51. maddesinin tanıdığı meşru müdafaa hakkının kullanılmasını teminen, ihtiyaç duyulan yardımın objektif değerlendirmesine takiben sağlanacak desteğin kapsam ve niteliğine karar vererek, askeri imkân ve kabiliyetler de dahil olmak üzere mevcut imkânları çerçevesinde işbirliği yapacaklar.

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SAVUNMA SANAYİsİNDE İŞBİRLİĞİ

- Savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında yakın işbirliği yapılacak.

- Taraflar uluslararası güvenlik konularında düzenli olarak istişarelerde bulunacak.

- Terörizmin tüm çeşit ve tezahürleriyle mücadelede operasyonel seviye de dâhil olmak üzere mevcut işbirliğini ve müşterek çabaları güçlendirecek.

ORTAK ASKERİ FAALİYETLER

- Savaş ve barış dönemlerinde savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla taraflar arasında askeri personel değişimi yapılabilecek, ortak eğitim programları ve tatbikatlar düzenlenebilecek. Ayrıca silahlı kuvvetlerin birlikte çalışabilirliğini artırmak amacıyla ortak konuşlanma ve askeri faaliyetler teşvik edilecek.

- Savunma sanayii kurumları arasında teknoloji paylaşımı, ortak teknoloji geliştirilmesi, ortak üretim ve savunma sanayii kuruluşları arasındaki işbirliği desteklenecek.

YILDA BİR KEZ LİDER ZİRVESİ

- Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanlarından oluşan “Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi” kurulacak. Komite taraflar arasında dönüşümlü ev sahipliğiyle yılda iki defa toplanacak. Tarafların liderleri, gerekli görüldüğü takdirde, yılda bir kez toplanacak.

İLK SEKRETER PAKİSTANLI

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- “Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi”ne hizmet vermek üzere, merkezi Suudi Arabistan’da bulunan bir Sekretarya olacak. Sekretaryaya, “Çekirdek Taraflar” arasında dönüşümlü olarak üç yıllık bir süre için görevlendirilen bir Genel Sekreter başkanlık edecek. İlk Genel Sekreter Pakistan vatandaşı olacaktır.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

- İstihbarat alanındaki işbirliğini derinleştirmek ve bu doğrultuda gerekli eşgüdümü sağlamak amacıyla “Taraflar”, bilgi güvenliği, verilerin korunması ve gizliliğe riayet ederek, karşılıklı mutabakata varılan güvenli kanallar üzerinden istihbarat paylaşımında bulunacaktır.

GİZLİLİK DERECELİ BİLGİLER

- Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler, “Taraflar” dışındaki bir devlet, şirket ya da kişiyle paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli bilgi ve belgelere erişimin “bilmesi gereken” prensibiyle ve sadece uygun seviyede güvenlik yetkisine sahip kişilere sağlanması temin edilecek.

10 YIL SÜRELİ

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- Anlaşmanın yorumundan veya uygulanmasından doğacak herhangi bir anlaşmazlık, taraflar arasında istişareler ve görüşmelerle dostane bir şekilde çözülür. İstişareler ve oybirliğiyle düzeltilecek. Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçmesinin ardından, çekilme niyetini en az üç ay önceden diğer taraflara diplomatik kanallardan yazılı bilgilendirme yapmak suretiyle anlaşmadan çekilebilecek.

LOJİSTİK DESTEK

- Taraflar, lojistik destek hizmetlerinin mevcudiyeti ve uyumluluğuna bağlı olarak, barışta, savaşta ve diğer olağanüstü durumlarda, silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer teçhizat dahil olmak üzere birbirlerine lojistik destek sağlayacak.