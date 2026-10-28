Mekke Anlaşması komisyondan geçti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Anlaşmanın ivedi bir takvimle yasalaşması amacıyla gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

MUHALEFET PARÇALI

Cumhur İttifakı’nın desteklediği teklifte muhalefet parçalı görünüm sergiledi. YENİ Partili üyeler, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan dış politika toplantısında alınan karar doğrultusunda, anlaşmanın Türkiye’ye uzun vadeli yükümlülükler ve güvenlik riskleri getirdiği, imza sürecinin ise Anayasa’ya aykırı yürütüldüğü gerekçesiyle “hayır” oyu kullandı. CHP ise bazı itiraz ve çekincelere karşın genel olarak anlaşmaya destek açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlayacak ortak savunma kapasitesini geliştirmesini önemsediklerini belirtti. Kılıç, “Anayasa’nın 92’nci maddesi Türk askerinin yabancı ülkelere gönderimi konusunda TBMM’ye yetki vermektedir. Anlaşmada sonradan yapılacak değişiklikler, Meclis’in anayasal denetimini ortadan kaldıramaz. Mehmetçiğin nerede, ne zaman ve hangi amaçla görev yapacağına Türkiye’nin egemen iradesi karar verir” dedi. İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol grupları da anlaşmaya karşı çıktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Emekli maaşı için masadaki seçenekler... Düzenleme yolda Haberi görüntüle

BÜYÜKELÇİ LEVENT GÜMRÜKÇÜ: NATO’NUN TAMAMLAYICISI

- Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Suudi Arabistan ve Pakistan’da iç onay süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Anlaşmanın, bölgesel sahiplenme anlayışının somut bir ürünü ve bölgesel güvenlik mimarisinin ilk adımı olduğunu vurgulayan Gümrükçü, “Mekke Anlaşması’nın Türkiye’nin diğer ittifaklarından veya anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını veya bunların yerine geçmediğini de belirtmek isterim. Nitekim anlaşmada da bu yönde açık bir hüküm bulunmaktadır. Aksine, güvenliğin bölünmezliği ilkesi doğrultusunda ve bu çerçevede özellikle de Avrupa-Atlantik coğrafyası ile Ortadoğu bölgesi arasında güvenlik alanındaki karşılıklı etkileşim ışığında, başta NATO olmak üzere Avrupa güvenliğine dair üyesi olduğumuz tüm çok taraflı platformlar için esasen tamamlayıcı bir nitelik taşıması öngörülmektedir” dedi. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da anlaşmasının dışlayıcı bir güvenlik mimarisi önermediğini vurguladı. Buna karşın kontrolsüz bir genişleme de olmayacağını belirten Oktay şunları söyledi: “İttifakın büyümesi ve yeni üyelerin kabulü, ‘çekirdek tarafların’ ve dolayısıyla ülkemizin onayına, rızasına ve stratejik filtresine tabi olması büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bu ittifak mimarisinin üç ana sacayağı üzerinde yükseldiği ifade edilebilir: Müşterek savunma, terörizmle kararlı mücadele ve savunma sanayisinde yerli imkânların geliştirilmesi.”

Gözden Kaçmasın Seçimden önce son mesajı: Bana ne Haberi görüntüle