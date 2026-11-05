Mekke Anlaşması Genel Kurul’da

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Genel Kurul’da anlaşmaya ilişkin grup adına konuşma yaparken, ayrıca milletvekillerinin sorularına karşılık şu açıklamaları yaptı:

“Vekalet savaşlarının ağır bedeller ürettiği coğrafyamızda sorunlara bizzat bölge içerisinden çözümler üretilmesi kritik önem taşımaktadır. Kapsam itibarıyla ortak savunma ve caydırıcılık, uluslararası güvenlik konularında düzenli istişareler, savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında yakın işbirliği, tarafların silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artırılması ve terörle mücadelenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

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SALDIRI İTTİFAKI DEĞİL

Bu anlaşma 3. ülkelere karşı bir bloklaşma ya da saldırı ittifakı değildir. Mekke Anlaşması taraflardan birine saldırı yapılması durumunda kapsamlı bir istişare ve objektif değerlendirme mekanizmasının işletilmesini ve kararların fikir ortak kararla alınmasını şart koşmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizin kendi iradesi dışında kontrolsüz bir sürecin içine çekilmesi söz konusu değildir. Mekke Paktı, NATO’ya alternatif bir ittifak değildir.

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10 yıl olayı, illaki bugün imzaladık ve 10 yıl boyunca aynı görüşte olmayan iktidarların olduğu dönemde de mutlak şekilde bağlıyor. 10 yıl süre içerisinde de herhangi bir konuda oydaşma sağlanamazsa Türkiye’nin arzu etmediği bir konunun uygulamaya alınması asla ve asla mümkün değildir. Stratejik siyasi ve savunma komisyonu bununla ilgili genel sekreterlik var, bunun ilk boyutunda Mekke’de olacak ve bunun giderlerini belirli bir süre Suudi Arabistan karşılayacağını ifade etti.”