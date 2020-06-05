Meke Gölü nerede ve hangi şehirde? Meke Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Sönmüş bir volkan kraterinin patlamasıyla ortaya çıkmış Meke gölü, ortasında bir adacık bulunan en önemli göller arasında yer almaktadır. Son zamanlarda koruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bu özel göl, birçok farklı amaç doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Meke Gölü Nerede

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gölleri arasında yer alan Meke Gölü Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunmaktadır. Aynı zamanda koruma altına alınmış önemli Göller arasında yer aldığını dile getirmek mümkün.

Meke Gölü Hangi Şehirde

Bir krater gölü olarak karşımıza çıkan Meke Gölü Konya şehrinde yer almaktadır. Daha detaylı şekilde Karapınar-Ereğli yolunun 7 kilometresinde, sapaktan 2 kilometre içerde yer aldığını söylemek gerekir. Türkiye'de Konya ile beraber Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alıyor.

Meke Gölü Oluşumu

Meke gölü volkanik bir kraterin patlaması sonucu oluşmuş bir göldür. Bu kraterin patlaması ile meydana gelen sonuçlar ile beraber su ile dolmuştur. Aynı zamanda ortasında meydana gelen adacık ile beraber çok özel bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Meke Gölü Özellikleri

Meke gölü adına çevredeki Meke kuşlarından almıştır. Çok uzun yıllar önce yaşanan volkanik patlama ile beraber su ile dolan Meke gölü, ortasındaki adacık üzerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Yaklaşık olarak 4, 5 milyon yıl kadar önce oluştuğu biliniyor.

Meke Gölü Derinliği

Meke gölü 12 metre derinliğe sahiptir. Tabii gölün farklı bölgeleri değişik derinliğe sahip olması ile beraber, ortalama derinlik 12 metredir.

Meke Gölü Büyüklüğü

Meke Gölü ile beraber birincil Krater çukurunun uzunluğu yaklaşık olarak 800 metre kadardır. Genişlik olarak ise 500 metreyi bulduğunu söylemek mümkün.

Meke Gölü Efsanesi

Meke gölü adı Meke olan bir erkek ile Melike olan bir kızın aşkının efsanesini taşımaktadır. Zengin olan kız ile fakir olan bu oğlanın aşkları imkansızmış. Kızın babasının peşlerine düşmesi ile beraber sonunda yakalanmamak adına mucizevi şekilde Meke Gölü'nün olduğu yerde büyük bir krater açılmış ve su ile dolmuş.